Corazón TVE lleva a su portada, en exclusiva, las declaraciones de la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada. "Me voy a reciclar con Luismi", asegura la ex de Pedro J. Ramírez, que da pábulo a sus rumores con el Chatarrero propietario de Desguaces La Torre surgidos a raíz de su foto en Las Ventas de Madrid asegurando que va a tener que "hacer hueco en la agenda". La diseñadora no confirma ni desmiente, ya que jamás habla de su intimidad, pero a su manera da por buenas las informaciones sobre lo suyo con Luis Miguel Rodríguez. Él, por su parte, asegura también que "a ella siempre le seré fiel" y que "le ha tirado por encima el arcoiris".

En ¡QMD!, lo mismo: el apodado el Chatarrero –así lo llaman en la portada de la revista– asegura estar "muy ilusionado" con lo que está ocurriendo con la diseñadora. El ex de Carmen Martínez Bordiú se cruza las miradas con Ágatha reforzando la impresión de que, efectivamente, entre ambos hay algo. Además, se da testimonio del nuevo enfrentamiento de Terelu Campos con sus compañeros de programa, todo a raíz de su bronca con Belén Esteban a costa de su hija Alejandra, y las acusaciones de excompañeros de Con T de Tarde de comportamiento tiránico.

Llegamos a Pronto, que muestra a unos preocupados Jesulín de Ubrique y María José Campanario, ahora afrontando la última crisis de salud de ella. "Jesulín, desesperado por la terrible y dolorosa enfermedad de su esposa", reza el titular. Además, se cuentan las razones del adiós de Carlitos de Cuéntame, así como la conmovedora historia del simpapeles que salvó la vida de un niño en Francia trepando por un edificio.