Belén Esteban: "No quiero que esté Pedro Sánchez"

La tensa situación política del país, con nuevo presidente de por medio, ha hecho tambalearse todos los ámbitos de la actualidad española. Y, de nuevo, fue Belén Esteban quien manifestó con más sinceridad su malestar con el giro que han tomado los acontecimientos tras la moción de censura: la apodada princesa del pueblo no tuvo reparos en asegurar que "no quiere que esté Pedro Sánchez".

Jorge Javier Vázquez, consciente de lo que podía provocar, fue el "culpable" de preguntar a sus colaboradores por su opinión. "Me parece muy bien la moción de censura porque yo no estaba de acuerdo con que gobernara Rajoy, que también le voté cuando tuve que votar. Lo que quiero, igual que todos nosotros, es que mi país vaya bien. Cuando mi país vaya bien me haré del partido que crea que me tengo que hacer", dijo Esteban.

Lo que ha molestado a la colaboradora, pese a respetar los recursos legales que le han hecho presidente, es que Pedro Sánchez no haya salido del voto de los ciudadanos. "Quiero elecciones, que la gente vote. No quiero que esté Pedro Sánchez". Por tanto, su opinión está clara: "Lo mejor sería volver a votar. Con todo lo que ha ocurrido últimamente al ciudadano lo que le gustaría es volver a votar".