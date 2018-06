El radical cambio físico de Pancho Céspedes

El cantante Pancho Céspedes sorprendió a la audiencia de Viva la vida, el programa de Toñi Moreno, con un radical cambio físico. Y es que el cantante de "La vida loca" ha perdido nada más y nada menos que 37 kilos, ofreciendo un aspecto completamente distinto.

¿La causa? "Quise cambiar de peso por salud. Estaba gordísimo, asquerosamente obeso. He bajado de peso por mi hermano y por mi… y por las muchachitas mayores de edad", confesó el cantante cubano con sentido del humor.

Naturalmente, con casi 40 kilos menos, Céspedes se ve y se nota mejor de salud. Durante el programa se realizó el consiguiente repaso a su carrera, y Pancho aprovechó para explicar que "en los países latinos somos un poco más machistas y nos dijeron que los hombres no lloran. Entonces yo siempre me tuve que ir al baño a llorar".

Pancho Céspedes, en la actualidad | Telecinco

"Pancho no ha querido venir y han mandado a su hermano que está bueno", bromeó Toñi Moreno ante la presencia de un delgadísimo cantante. Él, más tarde, revelaría que tiene "un hijo de catorce años, y cuando tenía diez para jugar con él me tenían que poner oxígeno".

No obstante, el intérprete demostró ser el mismo de siempre y descolocó con sus bromas seductoras a Toñi Moreno, que se puso a tartamudear. También lanzó una declaración, como poco, enigmática, relativa a su vida profesional: "A mí me han querido mucho en este país hasta que alguien decidió que yo no volviera nunca, pero eso es material para medios amarillistas".