Aurah Ruiz estalla tras la última provocación de Jesé

El enfrentamiento entre Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez parece no tener fin. Mientras él presume en sus redes sociales de los excesos de su lujosa vida, la ex tronista de Mujeres hombres y viceversa trata de recuperar la normalidad de su vida junto a su hijo Nyan. El pequeño abandonó el hospital el pasado mes de abril tras 10 meses ingresado por una enfermedad congénita que le mantenía en cama con un tratamiento y que más tarde se supo que era hipoglucemia.

La ex de Jesé continúa luchando con el futbolista para que pague lo que le corresponde de la manutención y los tratamientos que necesita Nyan. Supuestamente, y según la versión de su ex, Jesé no se estaría haciendo responsable de sus obligaciones como padre.

Esta semana, Jesé compartió una fotografía en la que se podía ver presumiendo de su visita a Miami con trajes caros, relojes de diamantes, gafas de 300 euros y hoteles de lujo. Por su parte, Aurah asegura que no es capaz de llegar a final de mes debido a lo costosas que son las medicinas de Nyan. Por ello, ha terminado estallando en Instagram contra el padre de su hijo: "Mucho blin blin. Muy pagafanta. Mucho postureo. Enséñanos a todos de qué estás hecho. Disfrutas de lujos, se los pagas a tus propios vampiros. ¿Te acuerdas de Nyan? Ahórrate una comida y págale el médico privado".