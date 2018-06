¿Por qué a Ágatha Ruiz de la Prada le atrae Luis Miguel Rodríguez?

La crónica rosa deEs la mañana de Federicoha contado con Carlos Pérez Gimeno, Alaska y Carmen Jara para diseccionar todos los asuntos de la actualidad social. Como la sorprendente amistad entre Agatha Ruiz de la Prada y Luis Miguel Rodríguez, propietario de Desguaces La Torre y ex de Carmen Martínez-Bordiú, un posible romance como poco inesperado dentro de la crónica rosa española.

"Lo único que le faltaba era conocer a un hombre de Parla. Y hay momentos en la vida en que esas cosas no te las quieres perder", dijo Federico Jiménez Losantos, director de Es la mañana. "Un hombre que come, bebe, ronca y le gusta lo que todos sabemos que le gusta", dijo a propósito de Rodríguez, un "hombre muy simpático a quien acaba de conocer". "Ella está aburrida y lo único que le faltaba era esto".

Alaska se manifestó igual de sorprendida. "Creí que el perfil iba a ser otro, para empezar, treinta años menor". "A diferencia de Pedro J., ella no ha sido de novios. Pero ella es una creadora, la estética le puede, y ella no conocía esa estética. Cuando Luismi nos contó cómo empezó en una cabaña, en una caseta que no tenía ni puerta, tenía un saco y una escopeta por los lobos...", dijo Jiménez Losantos, para dar la medida de la evolución como empresario del propietario de los desguaces más grandes de España.

La crónica rosa concluyó, por tanto, que hay cierto contraste que al final ha provocado que salte la chispa. "Ella es una grande de España, por cuna". Y el aspecto rudo de Luis Miguel tiene, por tanto, "un gancho" para ella, explicó Jiménez Losantos, quien puede hablar de primera mano: conoce a ambas personas.