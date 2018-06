Álex Lequio, el hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio, siguen empeñados en mantener la privacidad y discreción en todo lo que tiene que ver con su estado de salud. Para ello están poniendo todos los medios a su alcance para poder controlar el flujo de información que llega a los medios de comunicación. Justo esta semana se hizo pública la fiesta que Francisca, su novia, y Ana Obregón, habían organizado al joven, que lleva casi dos meses ingresado en una clínica de Nueva York.

Para ello, tanto Álex como su padre han hecho privadas sus cuentas en Twitter e Instagram. Con ello, pueden controlar a las personas que ven sus publicaciones. Alessandro Lequio siempre ha sido muy activo en sus redes sociales. Por ello sorprende la poca actividad que tiene desde que viajara a Nueva York con su ex Ana Obregón y su hijo. Tan sólo el 22 de mayo durante una de sus visitas a España por motivos laborales escribió: "La familia es lo primero". Unas desconcertantes palabras teniendo en cuenta la preocupación que existe por el estado de salud de su hijo.

Por su parte, Álex Lequio ya tenía abandonada su cuenta desde hace meses. Sin embargo este domingo iba más allá y echó el candado a su perfil de Instagram borrando antes algunas de sus fotografías. Más drástica ha sido la decisión de Francisca, su pareja, que ha borrado su cuenta definitivamente en la misma red social.

Ana Obregón apoya a su hijo en su decisión de llevar el asunto con la mayor discreción posible abandonando completamente su actividad en redes sociales. En su caso, lleva dos meses sin separarse de su hijo, dejando de lado sus compromisos laborales.