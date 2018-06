Begoña Villacís volvió a acudir a los almuerzos organizados por los miembros de la peña periodística Cuarto Poder, en el castizo restaurante Casa Lucio. La candidata por Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid, al preguntarle por los últimos acontecimientos ocurridos en el plano político y el cambio repentino de gobierno, contó que no se lo esperaba, como la inmensa mayoría de los españoles. "A nosotros nos hubiera gustado que se hubiese ido la semana pasada. Pedro Sánchez le dijo que sí se iba, esto se acababa. El PP nunca se imaginó que esto nunca terminase así, ni yo tampoco, por supuesto. De hecho Ana Pastor tenía la posibilidad de haber puesto la Moción de Censura mucho más lejos en uno o dos meses".

El día de la Moción de Censura a Rajoy, cuando despareció y estuvo 8 horas en un restaurante, Begoña no se lo podía creer. "Yo ese día estuve en El Congreso por propio interés de ciudadanía, porque yo no soy diputada, y asistí a un momento histórico, esas 8 horas yo estuve allí, como digo, y de verdad que no daba crédito. Su postura me parece un desastre, todo el mundo lo comentaba y nadie lo entendía, y cuando empezaron a salir las primeras noticias que estaba en un restaurante nadie se lo esperaba".

Es consciente de que la imagen que han dado los políticos ha sido pésima, y comento que si acudimos al Instituto Nacional de Estadística, la valoración de los partidos políticos justo ahora está por los suelos. Los políticos somos como cualquier persona, yo soy la misma Begoña Villacis, que era abogada. El gran problema que hay ahora, lo que se les nota a los ciudadanos, es que tienen una gran preocupación y angustia, la gente que me para por la calle y no cesan de hacerme la mima pregunta. ¿Qué va a pasar? Y la verdad es que me gustaría saberlo. Cuando estaba el Partido Popular gobernando y nosotros condicionando, sí que tenía yo un margen para decir que podían pasar una serie de cosas, pero a partir de ahora, estamos en una especie de experimento volátil e impredecible. A mi este gobierno me produce desconfianza".

Villacís y Carlos Pérez Gimeno | Elio Valderrama

Villacis en el trascurso del almuerzo, comentó que si se ve con muchas papeletas para conseguir la alcaldía de Madrid. "Me gustaría, y creo que lo puedo conseguir. Llevo tres años especializándome para gobernar muy bien la ciudad de Madrid, viendo los errores que han cometido. Además pienso que es un trabajo muy bonito. Lo que ha hecho Carmena es un auténtico desastre, ya tenemos pensado lo que haríamos los primeros 100 días de mandato porque somos muy trabajadores. Tenemos repuestas para todo, limpieza, tráfico, innovación, etc. Lo único que ha hecho el gobierno de Carmena es cambiar calles, que la mayoría se las han echado atrás. Es la alcaldesa que se va a ir con menos legado en la historia de Madrid."

Nosotros ahora tenemos un montón de proyectos para nuestra ciudad, hay un problema que hay que afrontar que es el de la contaminación, lo único que está haciendo este gobierno es prohibir, que es lo más fácil. Recuperaría la Gran Vía, y abortaría lo que quieren hacer con el Paseo de La Castellana y los bulevares". A nivel personal, no político, se autodefinió como ser buena amiga, y espera que también buena madre aunque eso lo tendrán que decir que sus hijas, y también reconoció que tiene mal despertar, hasta que se toma el café, asume que a veces es despistada pero a la vez perseverante.

"Me gusta mucho el orgullo gay, y creo que se debería cambiar la organización, he casado a varias parejas de chicos, porque ellos me lo han pedido, y todavía me faltan chicas. Tenemos que exportar que por Madrid puedes ir perfectamente de la mano de tu chica o de tu chico con plena libertad".

Le divierte que le asemejen con Meghan Markle. Reconozco que nos parecemos, estábamos un día en Holanda con Albert, con Luis Garicano y también Inés Arrimadas, tomándonos una cerveza, fuimos al congreso de liberales europeos y de repente llegaron un grupo de gente y pensamos que iban a saludar a Albert, y pasaron de él, y me preguntaron si yo era Meghan, y nos hizo a todos mucha gracia".