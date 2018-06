La madre de María Jesús Ruiz habla claro sobre Julio Ruz

La vuelta de María Jesús Ruiz de Supervivientes se está tornando de lo más complicada como ya se veía venir hace semanas. El supuesto desliz de su pareja Julio Ruz mientras ella estaba concursando en el programa sigue siendo noticia. Ver la reacción de la superviviente y saber cómo va a actuar está generando una gran expectación.

A escasas 48 horas de la aparición de su pareja en el plató frente a Jorge Javier Vázquez, Julio Ruz ha subido un mensaje que no ha pasado inadvertido para sus seguidores en las redes sociales: "La vida te enseña a vivir en paz cuando estás feliz contigo mismo, tienes la conciencia tranquila y el corazón libre de odio. Y lo mejor de todo, esperando a mi mujer. #mariajesusruiz #mamaguerrera #contigotodo #siemprejuntos #nadaninadienosvaaseparar #teamo". "Si alguien me odia, es su problema porque yo vivo feliz de la vida. Con el corazón libre sin odio hacia nadie y la conciencia tranquila", escribió también junto a una foto en su perfil.

Todo parece ser consecuencia de la participación de Juani, la madre de María Jesús, en Sálvame para confesar que desearía que su hija no estuviera con ninguno de los padres de sus retoños. Dejando muy claro que nunca le han gustado ni Gil Silgado ni Julio Ruz: "Los dos han hecho sufrir mucho a mi hija". Aseguró que no los quiere al lado de María Jesús y que, aunque no le gustaría que estuviese con ninguno, hará lo que tenga que hacer "y me lo tendré que comer con patatas".