Alaska y Mario regresan de nuevo a la televisión con el tan esperado reallity que tanto éxito tuvo. Una nueva temporada que tendrá tanto éxito como la primera. La pareja, en el trascurso de la presentación, comentó lo encantados que están y lo bien que se lo pasaron. "El huracán mejicano" hasta el país azteca viajó, al ser el lugar de nacimiento de Alaska.

Están desbordados de trabajo, motivo por el cual este año no van a celebrar el aniversario de su boda. Lo harán más adelante, porque en este momento están en plena promoción, aparte de la participación de Mario en Masterchef, y Alaska metida lleno en eso nuevo disco.

El nombramiento de Màxim Huerta como ministro de Cultura ha sido un gran bombazo, y al preguntarles que se había parecido, los dos están muy contentos: "Nos ha parecido fenomenal porque es amigo nuestro. Es una persona que sí le ha ofrecido eso y considera que la tenía que aceptar, pues ya está. Antes de juzgar que bien o que mal, tendrá que hacer, y luego ya comentaremos. Ya ha habido gente que lo ha criticado, por su faceta más lúdico- televisiva, pero creo que la cultura es todo: saber hablar de política, saber lo que es un reality, saber lo que es una feria del libro, saber lo que es comprar unas entradas para ir al teatro saber comentar corazón, o comprar un disco".

Carlos P. Gimeno, Alaska y Mario | Archivo

Alaska comentó que Cristina Cifuentes le ofreció la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid y lo rechazó. "Yo no me siento capacitada mentalmente y emocionalmente para hacerlo. No se sí intelectualmente, pero eso requiere estar oyendo todo el día lo que dicen de ti, aparte que yo no tengo vocación de servicio público al ciudadano. Si a mí me gusta mi salón rosa, me gusta a mí, pero yo no te quiero imponer el salón aunque no te guste. No es fácil entrar en política, porque hay que gobernar para todos. No me veo. Estamos seguros, conociéndole, que le hace ilusión, y no somos quienes ninguno para juzgarlo, nosotros no lo haríamos, pero por supuesto que no hay que menospreciarlo. Es la decisión de una persona".