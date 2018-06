La reacción de María Jesús Ruiz ante las supuestas infidelidades de Julio Ruz

María Jesús Ruiz ya está en casa después de su expulsión de Supervivientes. A pesar de su gran concurso, la modelo no llegó a la final y ahora tendrá que hacer frente al goteo constante de testimonios y rumores de infidelidad de los últimos meses. A su llegado al plató, la exmiss España fue recibida por su familia y por Julio Ruz, dispuesto a dar la cara por lo que se le venía encima.

Después de ver las imágenes y las caras de las mujeres que aseguran haber recibido proposiciones de Ruz, a la concursante no se le quedó cara de buenos amigos, aunque quiso quitarle hierro al asunto. "Ver esto no es muy agradable, de hecho es horroroso, pero de mí se han dicho tantas mentiras y yo he sufrido tanto este tema, que tengo que ver 'muy mucho' las cosas como son. De su boca, de su mano, de su teléfono y de todas sus cosas...", explicó sonriente.

"Lo primero de todo, yo te amo incondicionalmente y sabes que estoy entregándote mi vida y te la entregaré", comenzó dirigiéndose a su pareja. "Confío en ti sobre todas las cosas y también sé que hay una mano muy mala, ejecutora, que hace mucho daño a nuestra pareja. Que te amo con todo mi corazón y que ya lo solucionaremos", dijo, y se levantó para darle un beso sincero. "Yo sé lo que él me quiere a mí, además que mal gusto tendría...", terminó divertida.