Alfred: "España tiene que cambiar mucho para que me sienta orgulloso de ella"

Alfred, ex participante de Operación Triunfo y representante este año de España en el Festival de Eurovisión junto a Amaia con escaso éxito, ha vuelto a hablar de lo que piensa de España en una entrevista en El Español. "Yo, sintiéndome de aquí, por supuesto, también me siento una persona que cree que España tiene que cambiar mucho para que me sienta orgulloso de ella", dice mientras critica la "falta de libertades" en este país en alusión al rapero en busca y captura Valtonyc.

Preguntado de nuevo sobre el libro España de mierda que regaló a su pareja, Amaia, el pasado 23 de abril, Alfred dice que él no es "nacionalista de ningún tipo, ni catalán ni español. Soy patriota de la música, y si alguien coarta la libertad de algo, me deja de gustar: sea catalán, español o lo que sea".

Lamenta que hubiera quien se ofendiera por el regalo -un gesto que se sumaba a otros desprecios a España del cantante-, un libro de "uno de los artistas más geniales que hay", en alusión a Albert Pla. "La gente critica y se queja porque no sabe nada, porque hay poca cultura en España", añade.