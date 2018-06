María Jesús Ruiz acusa a Gil Silgado de "comprar mujeres" para hacerle daño

María Jesús Ruiz se enfrentó el pasado domingo en Supervivientes: Conexión Honduras a su primera entrevista extensa tras su salida del concurso. La concursante tenía muchas preguntas que resolver sobre las supuestas infidelidades de su pareja Julio Ruz, que se encontraba en el plató. La pareja quiere seguir adelante sin hacer caso a los rumores, ya que detrás de los testimonios parece estar el exnovio de la modelo, José María Gil Silgado.

"Creo que hay una persona que quiere que nos separemos", explicó la Miss a Sandra Barneda, aunque Ruz le hizo un gesto con la cabeza para que no siguiera con el tema, ya que tiene pensado poner demandas a todos aquellos que le hayan acusado de ser infiel en televisión. "Solo sé que hay una serie de mujeres que vienen compradas. No hay ninguna mujer que yo me crea", aseguró. Incluso el vídeo que se emitió en Sálvame en el que se ve a Ruz besándose con una mujer es antiguo, de cuando ellos no estaban juntos.

Ante una pregunta de Isabel Rábago, María Jesús contestó claramente: "No debería de decirlo, pero creo que Gil Silgado es el que está detrás de todas estas chicas.Me estoy metiendo en un lío, pero ya veremos". Respecto al libro que Gil Silgado tiene pensado sacar próximamente en el que habla sobre ella, María Jesús confesó que está muy sorprendida. "He flipado (...) Saldrá diciendo barbaridades porque la obsesión que tiene no es normal. Él no quiere que estemos juntos", confesó.

Anabel lo confirma

Anabel Gil, la hija de Gil Silgado y con la que ha tenido numerosos desencuentros, confirmó en Sábado Deluxe que su padre está dispuesto a todo, tanto para bien como para mal. "Él tiene una obsesión con María Jesús brutal", aseguró. "Es capaz de cualquier cosa: o bien de recuperarla, o bien de fastidiarla. Si no la recupera la tiene que hundir".

La versión de José María es distinta y durante una conexión en directo en Socialité, dijo que su exnovia "no está muy bien de la cabeza. No se fue muy bien y ha vuelto peor". "Hablaba de que [Ruz] había tenido problemas económicos, de alcoholismo y del maltrato que sufrían tanto ella como su madre", dijo. Entre platós y denuncias, el lío amoroso parece que va a continuar.