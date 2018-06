Lo que doña Sofía y Alfonso Díez intentarían esconder al rey Felipe

Aunque pensábamos que se había zanjado el tema del presunto romance/amistad entre Alfonso Díez, viudo de la duquesa de Alba, y la reina emérita Sofía, nuevos rumores se han hecho públicos esta semana. Tal y como desveló Beatriz Cortázar en esRadio, el asunto desvelado por la periodista Pilar Eyre en realidad venía de Vanity Fair Italia, pero lo cierto es que es de todo menos un asunto pasional. "Eso ya me despertó cierta alarma, porque Alfonso Díez ha estrechado amistad con uno de los consejeros de Vanity Fair España, Pascual, que es su consejero delegado". Además, el propio Alfonso pidió que se zanjase el asunto, que él no había filtrado y que, en lo personal, "le agobia muchísimo".

Esta semana nuevos rumores salen a la luz gracias a la columna de Eyre en Lecturas. Según escribe, no habrían cesado las "llamadas, mensajes, cartas, regalitos, un par de encuentros en las afueras de Madrid" entre doña Sofía y Alfonso Díez desde la muerte de la duquesa.

"Hablaron mucho, la reina llamaba a Liria para interesarse por su estado, se ponía Alfonso y después la cosa siguió", escribe citando palabras de Beatriz Cortázar. "Cuando destapé esta bonita amistad, me cotillearon que un Felipe algo molesto había dicho en Zarzuela: 'A ese señor no se le coge más el teléfono'". Un prohibición que no habría sido aceptada por la Reina emérita: "En estos momentos, la amistad entre Alfonso y Sofía ¡sigue viva y discreta!", asegura Cortázar, según Eyre.