Ágatha y Luismi: el beso

Cazados. Besándose en los labios dentro de un coche, sin darse cuenta (algo inexplicable) de que están siendo constantemente filmados. Semana se lleva la exclusiva de este miércoles con la foto que confirma que Ágatha y Luismi son algo más que amigos: se besan.

Quien busque romanticismo, que se olvide. No están en una mesa de un restaurante, no hay puesta de sol a sus espaldas, ni en la cima del Empire State. Están en una gasolinera, donde el empresario acaba de repostar gasolina para emprender un viaje. En ¡Hola! leemos que la pareja ofreció un almuerzo el pasado domingo en la casa de campo de la diseñadora y que entre los invitados estaba Carmen Martínez Bordiú, precisamente una de las ex del empresario.

Gigi Howard busca príncipe azul

Martín Bianchi debuta en ¡Hola! entrevistando a Gigi Howard, la que fuera novia del ahora rey Felipe, entonces príncipe, en los años 80. Tiene guasa que la publicación coincida con el día en el que su cuñado va a conocer cuándo tiene que entrar en la cárcel.

Howard, que ahora se dedica a la cosmética comercializando parches contra las arrugas (las que aparecen entre los senos, concretamente), hace declaraciones jugosas que, en su contexto, tienen todavía más interés: "Sí, estoy convencida de que lo hay", responde a la pregunta de si sigue esperando un príncipe azul. Y eso que ya dejó escapar a uno al que, por cierto, ni menciona en la entrevista…

María Jesús Ruiz ya concede entrevistas

El paso de María Jesús Ruiz por Supervivientes ha revalorizado su caché hasta extremos que ni ella misma sospechaba: de golpe y porrazo se ve en la portada de Lecturas con una entrevista exclusiva y fotos semidesnuda. No tendría sentido que se vistiese después de desfilar en bañador por la isla durante casi tres meses.

Sin embargo, podría haber aprovechado su renovada fama para hablar de su paso por la isla. Pero no: de nuevo la sombra de los malos tratos, tan manidos por los famosos (y tan dañinos para quienes los sufren sin ser famosos) se convierten en los protagonistas de la exclusiva. Por decencia, preferimos no mencionarlos en esta columna, y menos cuando hay menores implicados.

Del resto, son divertidas sus declaraciones sobre Julio Ruz, su actual pareja, con el que se casa en septiembre y al que llama "mi macho", y la confirmación de que la noche que ganó Miss España en 2004 durmió desnuda solo con la banda.

Màxim Huerta y Avellaneda fueron novios

Es Lecturas, la revista en la que colaboró Màxim Huerta durante meses (luego dicen las malas lenguas que fue sustituido por Jorge Javier), la que recuerda una de las relaciones más duraderas del ahora ministro.

Màxim salió durante un año y medio con Avellaneda allá por 2009. Él entonces tenía 36 años y ya era un rostro conocido. El diseñador sin embargo era un jovencito de 24 con la vida por hacer. Dos páginas después, leemos una entrevista con el ex en su casa. Avellaneda debió acabar muy bien con Màxim, de quien dice que "es empático y sensible y sobradamente preparado para el cargo". El mencionado Jorge Javier también defiende al periodista en su columna. Califica de "rancios y a amargados" a los que le critican. "Por primera vez me veo representado en un político. Punto importante a su favor: tiene alma de artista".

Los Vargas Llosa entierran el hacha de guerra

Se pregunta la revista Love dónde han estado estas últimas semanas Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa. A diferencia de lo que suele ser habitual, no los hemos visto tan a menudo como en otras ocasiones.

La respuesta es que el premio Nobel ha estado fuera promocionando su último libro y reencontrándose con su familia: "Una vez que la liquidación de gananciales se disolvió, suavizó las circunstancias y ahora sus hijos Morgana y Gonzalo han firmado el armisticio afectivo con su padre". Mientras, Isabel, elegante, se mantiene al margen.

Cóctel de noticias

Más Borbones en los medios, por favor. Se abre la veda: una semana después de que María Zurita, la sobrina de Campechano y prima del rey, ofreciese una exclusiva en ¡Hola! hablando de su reciente maternidad, vemos en la página seis de esta revista a las hijas de Elena de Borbón, prima de Juan Carlos. El reportaje, enmarcado en las páginas que ¡Hola! dedica a la decoración de las casas de los famosos (entiéndase la venta de las casas de los famosos), muestra su refugio familiar en Segovia.

Kate y Meghan, duelo de estilo a portada. La de ¡Hola! y Semana, concretamente, que han apostado por los dos nuevos rostros de la monarquía británica para dar luz a estas revistas revista. Según ¡Hola!, en su última aparición pública la flamante esposa de Enrique estaba visiblemente más nerviosa que en su boda.

Claudia Ortiz, pareja sorpresa de Daniel Arigita. La hija de Bertín Osborne sale con el ex de Elena Tablada. Vemos en ¡Hola! fotos de la nueva pareja de guapos.

Pilar Eyre asegura que la amistad entre Sofía Emérita y Alfonso Diez sigue "viva y discreta"… pero mencionando a Beatriz Cortázar, que ha sido quien ha confirmado la noticia.