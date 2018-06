Màxim Huerta mantuvo una relación con otro rostro habitual de Telecinco

Esta semana la revista Lecturas dedica al nuevo ministro de cultura, Màxim Huerta,un amplio reportaje en el que hablan sobre sus "pasiones, amores y secretos". Hay que recordar que el periodista colaboró durante unos meses con la revista, y tal y como cuenta Isabel González en su resumen de prensa, "dicen las malas lenguas que fue sustituido por Jorge Javier Vázquez".

Precisamente en estas páginas, la publicación recuerda una de las relaciones más duraderas del ahora ministro. Màxim mantuvo un romance que duró año y medio con Juan Avellaneda, estilista de Cámbiame, el desaparecido programa de Telecinco, allá por el año 2009. El ministro tenía entonces 36 años y ya era uno de los rostros más conocidos de la televisión, y el diseñador 24 años.

En el mismo número se incluye una entrevista con Avellaneda donde se pregunta por su relación con Màxim y del que asegura que "es empático y sensible y sobradamente preparado para el cargo". "Creo que se le está juzgando en exceso porque estuvo en televisión y eso me parece una vergüenza. Que no practique deporte no significa que no admire a la gente que lo practica (…) Sabe hablar ante las cámaras, es mediático y se va a comprometer al cien por cien".

También Jorge Javier aprovecha las páginas de Lecturas para defender al nuevo ministro de los que le critican: "Son rancios y amargados". "Por primera vez me veo representado en un político. Punto importante a su favor: tiene alma de artista".