El escándalo que amenaza la reputación de Ricardo Darín en Argentina

Las declaraciones de la actriz argentina Valeria Bertuccelli han causado un verdadero terremoto en Argentina. La que fuera coprotagonista junto a Ricardo Darín de la obra teatral Escenas de la vida conyugal acusó de "maltrato" a la estrella más importante del país.

Unas declaraciones que, dada la fama internacional de Darín, han resonado fuera de Argentina. "Fue la primera vez que sentí la maldad", dijo muy afectada Bertuccelli, que debido a la situación se vio obligada a dejar la obra teatral, que se representó entre 2013 y 2014. "No quiero entrar en ningún detalle. Creo que alcanza con que él reflexione y pida disculpas", dijo Bertuccelli, de 48 años, en una entrevista en el canal A24.

La humillación para Bertuccelli continuó, dado que la agencia de prensa pidió a la actriz que explicase en público que a ambos les habían surgido otros proyectos, y que por tanto la obra no podía continuar. No obstante, lo peor fue la información que saltó a los medios y que aseguraba que Bertuccelli se había enamorado tanto de Darín que había provocado un conflicto con su marido, el cantante Vicentico.

"Como mujer, me sentí reducida. Dejé una obra exitosa porque no resistía los malos tratos, porque muchas veces me desmayé en bambalinas porque no lo soportaba, y tuve que escuchar a gente, que predican el 'Ni una menos', diciendo 'Es fácil enamorarse de Darín...".

El revuelo ha sido tal que el propio Ricardo Darín tuvo que intervenir en la cadena América, en el programa Intrusos. Según su versión, hubo un malentendido tras el que "lloraron, se abrazaron y dieron por superado el episodio".

Darín señaló en unas declaraciones de radio la posible explicación para algunos de los rumores sobre ambos, ya que aseguró "querer y admirar mucho" a Bertuccelli, y dijo estar "enamorado de ella" de una manera figurada. "Si tiene un malestar, le pido disculpas", remató.

Las reacciones se suceden | Instagram

No obstante, la propia sustituta de Bertuccelli en la obra teatral, Érica Rivas, apoyó la versión de la actriz apuntando a los mismos problemas: "Sos valiente. Sos hermosa. Gracias. Tus palabras reparan", dijo en una publicación en redes sociales.

No ha sido la única reacción de apoyo que Bertuccelli ha recogido en su oficio. La actriz María Valenzuela publicó un tuit asegurando: "Qué bueno que a los hipócritas se les hayan caído las caretas".