La pulla de Lolita a Pablo Motos: "A los españoles no nos tratas igual"

Lolita visitó este miércoles el plató de El Hormiguero para promocionar Fedra, la obra de teatro que representará entre el 1 y el 5 de agosto en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Con la energía que le caracteriza, la cantante se sentó pletórica junto a Pablo Motos, sorprendiendo al presentador con sus primeras palabras: "Cámbiame la silla que la tuya es más alta. Claro, estáis acostumbrados a los actores extranjeros, que traéis muchos y son muy altos todos y los españoles somos más chicos".

Pero ahí no quedó su comentario y aprovechó para reprochar a Motos el trato de favor que tiene con ciertos invitados: "Que por cierto, los tratas muy bien a todos, a los invitados extranjeros, a ver si a los españoles nos tratas igual.Te pones así como muy meloso con las actrices y cuando yo vengo no me dices nada, ni qué guapa estás ni nada", aseguró provocando carcajadas en el plató. Pablo, muy serio, le respondió: "¿Pero qué estás diciendo Lolita? ¿Pero qué me estás contando?". Entonces, Lolita terminó con la tensión: "¡Es broma, tonto!".

Aprovechando la noticia de la dimisión del ministro de cultura, Màxim Huerta, Lolita confesó: "En favor de todos los profesionales que nos dedicamos de alguna manera a las artes. Creo que la mayoría de los que tenemos algo que ver con el arte hemos tenido contenciosos con Hacienda. A la gente hay que medirla por el talento, la manera de ser y por las intenciones, y no por las deudas con Hacienda".

Sobre su obra de teatro, la hija de Lola Floras debatió con Motos sobre si una persona puede volverse loca de amor. "El amor es lo más maravilloso que hay en la faz de la tierra. Parafraseando a Fedra: ninguna mujer ni ningún hombre tendría que sentirse avergonzado por caer en las redes del amor. Yo necesito un cortejo, una mirada, un gesto…". La situación terminó con el presentador bromeando: "Voy a acabar tirándote los trastos y no quiero".