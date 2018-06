Sandra Gago fue la madrina de las nuevas gafas de la firma Tous, para este verano. La novia de Feliciano López compareció ante los medios, y se mostró un tanto reservada a la hora de hablar de su relación con el tenista. "Sí estoy feliz, es porque todo va bien. Nos conocimos por amigos comunes, como tantas parejas, pero como surgió todo, prefiero reservármelo, creo que es un tema muy personal, y prefiero que eso se quede entre los dos. Lo que sí pudo decir es que Feliciano es un hombre normal, sencillo, y natural. No voy a comentar sobre lo malo que se haya podido decir de él. No soy celosa, y para relaciones muy clásica". De esa manera lo explicó.

Lleva varios años trabajando como modelo de fotografía y publicidad, y está terminando la carrera de periodismo. "Estoy en quinto, termino ya. Tengo 22 años y no se si me dedicaré a ejercerlo. Lo que sí estoy segura es que no me veo en una redacción, soy muy inquieta, y preferiría moverme mucho. Pero todavía no sé lo que haré, ni que tipo de prensa me gusta".

De momento según dijo, una vez que termine la carrera y siempre que el tiempo se lo permita, acompañará a su novio a los torneos en los que tenga que competir. "Siempre que pueda le apoyaré, como cualquier novia".

De Rafa Nadal dijo que era un crack en todos los sentidos "Es la mejor representación que tiene España".