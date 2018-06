María Lapiedra traiciona a Gustavo González revelando sus secretos sexuales

Este viernes Carlota Corredera sorprendía a Gustavo González en Sálvame al preguntarle si había intimado con María Lapiedra en las instalaciones de Telecinco. Sorprendido, el paparazzi negaba categóricamente el rumor. "Ella dice que en muchísimos sitios", dijo la presentadora para sorpresa del colaborador.

La pregunta formaba parte de un cebo para los espectadores de un documental que podrían ver horas más tarde en Cazamariposas. Aprovechando el quinto aniversario del programa de Divinity habían elaborado un programa especial en el que María Lapiedra desvelaría, con todo lujo de detalles, los lugares de Mediaset en los que habría mantenido tocamientos, caricias y sexo con Gustavo González.

El directo de Sálvame avisó a los colaboradores: "Cuando os enteréis de la manera en la que os afecta igual os da hasta asco". La situación se fue calentando, hasta el punto que el colaborador estalló ydejó caer que podrían haber roto o estar a punto de hacerlo: "¡No hablo con María Lapiedra!".

Durante la emisión del controvertido documental, la actriz no escatimó en detalles y habló del parking, la zona de peluquería y maquillaje, el backstage, camerinos... y hasta el propio plató, donde se han "llegado a acariciar ciertas partes" en pleno directo. Tal es la magnitud del escándalo que confesó que hay compañeros que les han pillado con las manos en la masa: "Mucho cuidadito con los camerinos 13, 14 y 15 porque los sofás no sé si estarán muy limpios". La cosa no quedó ahí y María aseguró que hay ciertos trabajadores, invitados e incluso colaboradores que tras sus encuentros sexuales, Gustavo habría saludado "sin lavarse la cara tras intimar".