Los planes de Sofía Suescun, el nuevo animal televisivo de Vasile

En ¡QMD! optan por Sofía Suescun, flamante ganadora de Supervivientes y Gran Hermano. ¿Qué hará ahora que ha vuelto de Honduras la hija de Maite Galdeano? Lo cierto es que, pese a la imagen que da y su evidente atractivo físico, Sofía no es precisamente una loca de las fiestas, y es de hecho "antialcohol, antidrogas y antitodo". Además, se define como una chica "ahorradora", pese a lo cual se ha comprado un ático de 280.000 euros.

No sabe qué le espera en su futuro inmediato a la muy posesiva Sofía (ahí está su historial sentimental para demostrarlo) pero su coeficiente intelectual de 122 garantiza que el nuevo animal televisivo de Mediaset no se va a quedar precisamente quieta. Su portentoso físico, que ella no oculta en redes sociales, también será a buen seguro bien aprovechado por Mediaset. En lo familiar, lo cierto es que es una chica independiente: se crió medio sola y tiene un hermano por parte de padre con el que no tiene relación.

Además, muestran al maestro Joao con –ahora sí– su "niño" Luismi, a quien confiesa que podría decir que "ama".

En Corazón TVE una foto vintage de la infanta Cristina, mirando enamoradísima a su marido Iñaki Urdangarin, ocupa la totalidad de la portada. El motivo no es la inmediata entrada en prisión de éste, sino el 53 cumpleaños de la infanta, que naturalmente pasa por ser el peor y más humillante de su vida. Además, Arantxa Sánchez Vicario se divorciará en Barcelona y no podrá recuperar su cuantioso patrimonio, que irá a su futuro ex Josep Santacana.

Pronto opta también por Iñaki Urdangarín, que ya está en la cárcel. Cuenta, eso sí, la historia de sus hijos, sin duda los más perjudicados por la carrera de corrupción del vasco. Además, Manuel Díaz se retira de los toros por una delicada operación, y se sacan los paralelismos entre Letizia, Máxima y Matilde, "tres reinas unidas por el dolor". La causa la adivinan: la muerte trágica de una persona muy querida a las tres mujeres (Inés en el caso de Máxima, Erika en el de la reina española).