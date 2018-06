Pepi Valladares: "Mi exmarido me confesó que se había acostado con Dulce"

Pepi Valladares: "Mi exmarido me confesó que se había acostado con Dulce"

Pepi Valladares: "Mi exmarido me confesó que se había acostado con Dulce" "Yo de esa persona no me creo ya, a estas alturas de mi vida, nada", dijo sobre la niñera de Isa Pantoja en Sábado Deluxe.

Chic 2018-06-18 Compartir

Flipear

Tuitear

Enviar

Pepi Valladares, en el 'Sábado Deluxe' | Telecinco Pepi Valladares, antigua empleada de Isabel Pantoja, acudió a Sábado Deluxe para someterse a un test de personalidad que revelase cómo eran las personas a las que contrataba la cantante. Jorge Javier estaba cebando los contenidos del programa cuando se encontró con una confesión bomba: Dulce Delapiedra se acostó con Fosqui, su exmarido. Pepi Valladares dijo sobre la niñera de Isa Pantoja: "Yo de esa persona no me creo ya, a estas alturas de mi vida, nada. A mí sí me lo confirmó él y vosotros tenéis una grabación suya. Esa grabación la tenéis de su propia boca". Tras esta acusación, Dulce rompió a llorar y contó que le vinieron muchos recuerdos malos de aquella época y que no esperaba que el reencuentro entre ambas fuera así. "No esperaba tenerte en mi contra", le dijo la niñera a Pepi, a lo que esta respondió: "Simplemente cuento lo que yo viví". Compartir

Enviar

Flipear

Tuitear

+1

Compartir

Menéalo

Pinear

Imprimir Enviar Temas Sálvame

Isabel Pantoja

Dulce Delapiedra En Chic

Lo más popular