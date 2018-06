Marbella ya ha dado el pistoletazo de salida al verano con una fiesta solidaria, organizada por Linda Echeverría, a favor de Aldeas Infantiles y Animales. De sobra está demostrado que el tándem formado por niños y animales en la vida diaria generan mucha salud. La gala solidaria tuvo lugar en el incomparable Hotel Coral Beach, totalmente remodelado.

Un enclave que no podía ser mejor y con unos presentadores de primera. Lara Dibildos y el también actor Jorge Lucas, según me comentaron, están encantados con el éxito logrado en Madrid con la comedia que ambos han protagonizado, El Contador del Amor. "Este verano haremos una pequeña gira, ya tenemos firmados varias ciudades y estamos pendientes de cerrar más". Lara está volcada en su trabajo, con un hijo ya criado, Fran, que estudia en Estados Unidos, donde fichó por un equipo americano de baloncesto. "Está más alto que su padre, mide 2,06 metros, hablamos todos los días, está feliz allí. Aquí tengo a Álvaro, el pequeño, que está estupendo". De amores nada de nada, pero no está cerrada a ello.Reconoce que está el tema muy difícil.

Daniel Carande, Lara Dibildos, Beatriz Cortázar y Carlos P. Gimeno | Archivo

La gala fue todo un éxito de recaudación, en la rifa que se organizó y uno de los regalos que más expectación levantó fue el collar diseñado por Henar Ortiz, tía de la Reina, que acudió por la gran amistad que le une a la organizadora del evento, Linda Echeverría. De su sobrina, con la que por cierto guarda un gran parecido (sobre todo antes de que la reina se sometiese a sus operaciones de estética) no hizo comentario alguno, a pesar de la inminente entrada de Iñaki Urdangarin en la cárcel.

La princesa Beatriz de Orleans, que también acudió, prefirió igualmente no hacer ningún comentario. "Tengo muy buena amistad con la Casa Real, y no voy a comentar nada". Julián Porras, el marido de Olivia de Borbón, excusó la ausencia de su mujer al estar en la recta final de su segundo embarazo, y según comentó, la hija que tienen estaba mala con la garganta. Cuando a Olivia se le ha preguntado por temas relacionados con la Familia Real, siempre ha sido muy discreta, hay que recordar que su padre Francisco de Borbón, duque de Sevilla, es primo segundo de Don Juan Carlos. Mónica Martin- Luque, la que fuera mujer de Fernando Gómez- Acebo, uno de los hijos de la infanta Doña Pilar de Borbón, también asistió con su novio Jose Manuel Yzag. La pareja lleva varios años de relación, han estado a punto de casarse en varias ocasiones, pero al final siempre ha surgido algún contratiempo que lo ha impedido. "Cualquier días nos levantamos y nos casamos sí más", dijeron.

Una noche agradable a pesar de la bruma, con una buena cena, sin olvidar las actuaciones de Alex y Josema, Cuatro Babys y Carlos Mez. El comienzo de la temporada estival no ha podido ser mejor.