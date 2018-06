Sofía Suescun cuenta a golpe de exclusiva la verdad sobre su padre

Aunque ya había dado alguna pincelada durante su paso por la casa de Gran Hermano, por fin Sofía Suescun se ha decidido y cuenta por primera vez su dura infancia en la revista Lecturas. La ganadora de Supervivientes 2018 se sincera y confiesa cómo la falta de amor de un padre "alcohólico" la ha afectado durante su juventud a la hora de relacionarse con otros hombres.

Según Sofía, la enfermedad que sufre su madre, Maite Galdeano, desde hace años tiene su origen en todo lo que sufrió con su padre: "Por tener a su lado a la peor persona. El maltrato que sufrió desde que la dejó embarazada, todo lo que mi madre ha tenido que sufrir. Esa falta de amor que ha tenido siempre. Además de tener falta de cariño de sus padres, la ha tenido de la persona que se supone que la quería".

Además, narra cómo tiene grabadas en su mente escenas vividas con su progenitor cuando sólo tenía 6 años: "Te las podría dibujar ahora mismo. Puede que todo ese mal que mi padre hizo a mi madre haga que tenga esa desconfianza con los chicos, miedo de que me pueda pasar a mí". Confiesa que el día más feliz de su vida fue cuando le dieron permiso para no tener que ir más con él: "Conforme iba cumpliendo años, entendía que me hacían ir con una persona que pegaba a mi madre y casi la mataba".

Recuerda muy dolorosos los fines de semana que tenía que convivir con él: "Me recogía borracho en el coche. Y el plan era ir a otro bar para seguir poniéndose más borracho. (…) A mí nunca me puso una mano encima pero le tenía muchísimo miedo. A mí no se me olvidarán los palizones que daba a mi madre".