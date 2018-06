Georgina no está embarazada, ha comido pasta

De forma consciente o no, ¡Hola! se apunta la exclusiva de la semana con una portada que genera confusión (y que nos obliga a comprar la revista para salir de dudas). Georgina (a secas, ya no es Rodríguez) habla en exclusiva de su futuro, y bajo una foto de la novia de Ronaldo leemos. "Estoy de dos meses y medio y llevo un embarazo peor que el anterior". Pero no: la embarazada es otra, la mujer de Fran Rivera.

Ya en páginas interiores descubrimos que Ronaldo no va a volver a ser padre. Georgina no está embarazada, sólo está hinchada: "Estos días he tenido muchos viajes, he estado de avión en avión para llegar a tiempo a todos mis compromisos. Además, he comido pasta durante cuatro días seguidos, en Italia, y eso afecta al abdomen de cualquiera. Soy humana, retengo líquidos, y también, las hormonas en las mujeres influyen mucho. Y no debemos olvidar que todavía estoy recuperándome del parto".

Georgina aclara también que no descarta tener más hijos en el futuro, responde a los comentarios sobre su supuesta mala relación con su suegra, a la que no califica como tal ("respeto a Dolores como madre de mi pareja y abuela de mis hijos") y despeja la incógnita de a qué selección defiende en este Mundial: "Voy siempre con Cristiano".

Sofía Emérita, molesta con María Zurita

Asegura Lecturas que la decisión de María Zurita de haberse convertido madre soltera no ha gustado nada a Sofía de Grecia, que así se lo habría hecho saber a su sobrina. Según la revista, Emérita,"profundamente religiosa, no encajó bien que su ahijada" tomase esta decisión.

La madre del rey no ve con buenos ojos ese modelo de familia monoparental ni el método usado para concebir a su hijo, la fecundación de un donante anónimo. Incluso habrían discutido por ello. Lecturas también apunta que su primo Felipe VI tampoco está de acuerdo con María, que sólo contaría con el apoyo de su tío Juan Carlos.

Sofía Suescun, primera entrevista tras 'Supervivientes'

No podía ser otra revista que Lecturas la que entrevistase a Sofía Suescun recién salida de Supervivientes. De hecho el photoshop no ha podido borrar las marcas del bikini.

Partiendo de un titular potente ("Mi vida ha sido peor que la isla"), Sofía va desgranando en esta charla-lavado-de-imagen su dura infancia, sus problemas con su padre, que marcaron sus relaciones con los hombres, y reconoce que el hambre le ha sacado lo peor de sí misma en la isla: "Me arrepiento muchísimo. Me daba vergüenza verme con esas expresiones".

Y se ríe de los que aseguran que su relación con Alejandro Albalá es un montaje: "¿Qué puedo querer yo de él, si la reina soy yo?". Eso sí, si tiene que elegir entre su madre y él, lo tiene claro. Gana la casa. "Le tengo cariño, pero no quiero tomar una decisión precipitada. Él me dice que no me ha sido fiel". Y remata: "No me da seguridad. No tiene trabajo ni estudios. No tiene nada para que yo me vaya con él".

Belén Esteban se pasa al otro lado

Belén Esteban se va a estrenar como entrevistadora. Después de su serie de reportajes grabados en 2012 bajo el título de "Los ojos de Belén", la colaboradora insignia de Sálvame va a tener sección propia en su programa.

Cantantes como Alaska o Pablo Alborán, actores o escritores serán entrevistados por la Esteban, que está entusiasmada con este proyecto. Según Lecturas, el único escollo viene por parte de los entrevistados: algunos famosos están poniendo trabas al tratarse de ella.

Kiko Hernández enseña su nueva Villa Chatín

Dos lustros en Sálvame dan para hacerse con un casoplón con dos piscinas, gimnasio, sala de juegos y cocina en tres ambientes. Kiko Hernández nos enseña en Diez Minutos cómo es su nueva casa en una docena de fotos exclusivas del chalé, ubicado en una urbanización privada en las afueras de Madrid. Y pagada con sus ahorros, nada que ver con la Villa Tinaja de Pablo Iglesias.

Kiko se defiende de su imagen de "rata" ("gracias a haber ahorrado he podido pagar casi 600.000 euros a Hacienda") y cuenta que la casa tiene más cámaras que Gran Hermano. Y que tiemblen sus nuevos vecinos: Rociíto, David Bisbal y Carlos Sobera.

Carmen Borrego comienza su transformación estética

Ahora que se ha confirmado que las Campos seguirán rodando capítulos de su reality, conocemos por Semana que Carmen Borrego ha comenzado su anunciada transformación física ante las cámaras.

De momento ha acudido acompañada por las cámaras a una clínica dental en la que, dice la revista, "va a arreglarse la boca". Su segundo reto será la papada.

Francisco y Lourdes: hoy sí te quiero, exclusiva

Leemos en ¡Hola! una entrevista exclusiva con Fran Rivera y su mujer a propósito de una buena nueva: están esperando un hijo. Ni rastro de su hija de tres años. El torero vuelve al ruedo mediático en calidad de famoso y no de crítico de famosos, como hace en sus incursiones televisivas. Y sigue vistiendo vaqueros de pernera ancha.

La noticia ha ilusionado a la pareja porque ya llevaban un tiempo con ganas de ser padres. Y Fran, como siempre, aprovecha para lanzarle una pullita a su ex: "A Cayetana la tuvo solo desde muy pequeña y me ocupaba de todo", señala en referencia a la hija que tuvo con Eugenia Martínez de Irujo. Desconocíamos que se hubiese ocupado en solitario de su educación.

Michu y J. Fernando se reconcilian por la exclusiva

La revista Semana publica fotos exclusivas del bautizo de la pequeña María del Rocío, la hija de José Fernando Ortega Jurado y Michu. Una ceremonia a la que acudieron casi todos los miembros de la familia, menos el padrino, que llegó tarde y tuvo que ser sustituido por Ortega Cano.

Seguramente a propósito, Semana ha evitado el Photoshop y ha conservado elementos en el reportaje que hacen que el resultado final sea desastroso: desde los puentes dentales de la madre hasta el sudor en el bigote del padre de la criatura.

Cóctel de noticias

Marta Ortega lee a Stefan Zweig. Los ojos del hermano eterno es el libro elegido por la heredera de Inditex en su último paseo por la Costa Azul a bordo de su espectacular barco.

Daniel Ducruet se casa por tercera vez. El exmarido díscolo de Estefanía de Mónaco ha contraído matrimonio con su novia desde hace ocho años. Está envejeciendo muy bien.

Un rosario en la maleta de Iñaki Urdangarin. Escribe Pilar Eyre en Lecturas que el cuñado del rey se ha llevado a la cárcel un rosario y una imagen de la Virgen Blanca, patrona de Vitoria.

La dura historia del maestro Joao: "Sor María robó una hija a mi madre". Entrañable entrevista en Lecturas con Benita, la progenitora del adivinador, que cuenta en exclusiva cómo le robaron un hijo recién nacido hace 67 años.