Georgina Rodríguez ha viajado para animar a Cristiano durante su enfrentamiento con la selección marroquí en el Mundial.

En la grada coincidió con Nana Amado, novia del exfutbolista Miguel Paixao, que se quedó boquiabierta al ver el anillo que luce la jacetana. Una joya de gran tamaño y diseño espectacular.

La cara de sorpresa de Amado causó todo tipo de rumores: con la boca abierta, parecía que Georgina le estaba mostrando el anillo de pedida.

Una joya que Georgina porta en el anular de la mano izquierda y cuya visión llega justo después de su exclusiva para ¡Hola!, en la que Georgina ha desmentido su embarazo asegurando que solo estaba hinchada: "Estos días he tenido muchos viajes, he estado de avión en avión para llegar a todo. Además, he comido pasta cuatro días seguidos", dijo la modelo, que no obstante no descartó volver a ser madre en el futuro.