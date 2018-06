Sor Carmen, la asesora religiosa de Urdangarin: "Lo va a pasar muy mal"

Iñaki Urdangarin se estrenó como preso en la prisión de mujeres de Brieva (Ávila) el pasado lunes y ya se han filtrado algunos datos de su estancia entre rejas. Se sabe que lo primero que hizo el marido de la infanta Cristina es pedir servicios religiosos para hacer más llevadera su estancia y vivir en la fe. El programa de Ana Rosa se puso en contacto con Sor Carmen, una religiosa que lleva 25 años visitando a los presos y explicó como es la vida en Brieva: "Es una cárcel muy tranquila y en la parte que está es la más tranquila. Está bien, es muy vitalista con los funcionarios y los trata con mucho respeto. Es muy educado", desveló.

"No creo que le permitan pasar a misa porque está en los módulos de mujeres, pero si lo solicita, puede pasar el capellán a verle (...) El capellán solo celebra una misa en Brieva, pero si Urdangarin quiere ir tendrá que hacerlo aparte para no coincidir con el resto de las mujeres presas allí. Es una de las normas de la cárcel, que no pueda coincidir con el resto".

Los consejos de la monja para el condenado por el caso Noós son que esté tranquilo, "que Dios está por encima de todo". "Has tenido un desliz... igual que tú estás aquí, podría estar yo. Tú tranquilo que esto se va a acabar, esto no es eterno. Aún así cree que "nadie aguanta en la cárcel de Brieva sin fe. Lo va a pasar muy mal si no tiene fe, es imposible vivir allí, a no ser que le dé a la mala vida, como muchas presas se dan, e incluso algunas se han suicidado". Y es que Urdangarin se llevó a la cárcel la Biblia y un rosario.

El primer día comió un plato de judías verdes y las presas le han recibido bien. Aunque le insultaran "a sus oídos no llega". Además, explicó las tareas diarias del yerno del rey emérito: "Tiene que limpiar su propia habitación y su baño, porque ninguna mujer puede entrar ahí". "Él está en una parte muy tranquila, donde solo se oyen los pajaritos". También explicó que tiene una hora de patio por la mañana y otra por la tarde, donde no coincidirá con ninguna presa.