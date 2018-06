El desagradable episodio que vivió Jorge Javier con uno de sus amantes

Jorge Javier Vázquez volvió este jueves a Sálvame diario y también se dejó ver por el programa Cazamariposas, donde contó uno de los momentos más inquietantes que le han tocado vivir. Vázquez reveló que en una ocasión tuvo un 'ligue' que trató de jugársela haciéndole fotos desnudo para después intentar venderlas.

"Me acosté con un chico y mientras dormía, me hizo fotografías. Me llamó el director de Interviú y me dijo que le habían ofrecido mis fotos (...) Me dijo que estuviera tranquilo, pues si alguien se hubiera atrevido a publicarlo, habría incurrido en un pedazo de delito", explicó el próximo tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa. "Me hizo fotografías estando yo desnudo y después se paseó por mi casa fotografiándolo todo y con mi DNI", continuó Jorge Javier, que además reconoció haberse encontrado recientemente con este hombre y le negó que fuese él quien intentó vender las imágenes a la revista.

No es la primera vez que el presentador reconoce haber sido víctima de extorsión, ya lo contó tras el escándalo de las cremas de Cristina Cifuentes. "No somos pocos a los que se nos ha intentado extorsionar de alguna manera. Demasiados, diría yo. Y la secuencia siempre es la misma. Primero, el pánico. Pánico a defraudar a tu familia, a que tu carrera se vaya al traste. Tú mismo te das igual, sufres por los que te rodean. El pánico se va trastocando en un miedo que te va acompañando cada vez con menos intensidad. Aprendes a convivir con él, a integrarlo en tu vida, a aceptarlo", escribió entonces Vázquez en su blog de la revista Lecturas.

"Los personajes populares nos hemos convertido en golosos elementos para los cazadores de dotes. No es fácil vivir con la sensación de que en la esquina de cualquier madrugada te pueden tender una trampa", explicó, haciendo referencia muy posiblemente a aquel desagradable episodio.