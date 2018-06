Salen a la luz las apasionadas imágenes que Miriam Saavedra negó que existieran

Tras su ruptura con Carlos Lozano, Miriam Saavedra no ha tenido reparos en contar todo lo relacionado con su relación. Tanto es así, que Sálvame le dio la oportunidad de incorporarse como colaboradora fija en el programa diario. Tras asegurar que su relación con Lozano está terminada y no hay posibilidad de vuelta, Miriam apareció en unas imágenes acompañada de Hugo Castejón, ex de Marta Sánchez. La actitud cómplice, las miradas y el coqueteo hicieron saltar las alarmas sobre una posible relación entre ambos.

Enseguida Miriam se encargó de negar una relación y que hubiera existido un beso entre ellos. Sin embargo, Sálvame tenía reservada una sorpresa a la peruana. "Te lo voy a preguntar claramente: ¿Te has besado con Hugo Castejón?", le preguntó este jueves Jorge Javier Vázquez en una conexión en directo. "Te lo voy a volver a preguntar, y piensa bien la respuesta. Si quedas como una mentirosa todos tus testimonios anteriores quedarán del todo anulados", volvió a advertir el presentador, dándole a entender que desde el programa podían desmontar rápidamente su versión de los hechos. Miriam negó una y otra vez la información.

Fue entonces cuando el programa emitió unas imágenes en las que se veía claramente a Miriam Saavedra y Hugo Castejón besándose en la boca de manera apasionada en un local. Tras destapar su mentira, la peruana aseguró que no quería contarlo para no perjudicar a Hugo. Carlos Lozano no tardó en opinar sobre el tema por boca de Kiko Hernández diciendo que ahora tiene claro que, "desde el minuto cero", estuvo con él por la fama y el dinero.