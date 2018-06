Álex Lequio y Ana Obregón, obligados a cambiar sus planes en Nueva York

Este sábado Álex, el hijo de Alessando Lequio y Ana Obregón, cumple 26 años atravesando una de las etapas más complicadas de su vida. El joven acude diariamente al Memorial Sloan Kettering Cancer Center en Nueva York desde hace tres meses recibiendo un tratamiento del que no han trascendido detalles.

Sus padres no se han separado de su lado desde el comienzo del proceso y todos ellos han estado, hasta ahora, instalados en un hotel cercano al centro. La familia se instalaron en The Bentley, un alojamiento que tiene un precio de 220 euros por noche. Sin embargo, según la ley americana, una persona no puede permanecer diez días seguidos en la misma habitación sin avisar con antelación.

Tal y como publica Jaleos, Ana Obregón desconocía la norma y al llega la fecha límite permitida, los responsables del hotel se lo hicieron saber. No podían seguir allí porque el hotel estaba al cien por cien de ocupación y entonces la actriz se vio obligada a buscar otro alojamiento con la ayuda de Antonio Catalán, fundador de NH y AC hoteles.

Personas cercanas al joven Álex, tras someterse a unas pruebas, el tratamiento parece que "está respondiendo". Desde el comienzo del proceso, la familia ha tratado de proteger a su hijo y no han hecho pública ninguna información. El hermetismo ha sido tal, que incluso habrían dejado de usar las redes sociales.