Hubo un tiempo en el que cuando se abordaba la historia de las grandes estrellas de la pantalla, sobre todo las de Hollywood, poco menos se decía que anteponían su trabajo a sus necesidades familiares, y al dos por tres se divorciaban, aunque no fuera culpa de ellas sino de sus infieles maridos, en bastantes ocasiones. Pero ello no roza con la biografía de Meryl Streep, la actriz más familiar y querida del cine norteamericano, admirada en medio mundo, quien lleva casada con el mismo hombre, su primer marido, cuarenta años. Así, a primera vista, no conocemos de golpe ningún otro caso. Y si los hay, tal vez no concuerden asimismo con la notoriedad artística que la acompaña. Recuérdese que ha sido nominada al Óscar ¡en veintiuna ocasiones! Récord que sólo la superó la también inolvidable Katharine Hepburn. Ganó tres estatuillas doradas por estos tres títulos que, imagino, los cinéfilos de pro tendrán presente en el recuerdo: Kramer contra Kramer, año 1979, La decisión de Sophie, 1982 y La dama de hierro, 2011, donde personificó con absoluto verismo a la indomable primera ministra británica, Margaret Thatcher.

Cumple este 22 de junio, viernes, sesenta y nueve años. Su actividad, como contaremos aquí, continúa incesante pero siempre, insistimos, prefiriendo antes que nada a su esposo, sus hijos, su hogar en definitiva ante cualquier contrato que le surja, por muy goloso que le ofrezcan. Nacida en el estado de Nueva Jersey en el seno de una familia acomodada nunca dio escándalo alguno en toda su prolongada presencia ante las cámaras de cine y televisión. Si acaso, los chismosos de la Meca del Cine, como se llamaba antes repetitivamente a Hollywood, sus estudios y los departamentos de promoción, dejaron que rodara la especie de que rodando Meryl otra de sus grandes películas, Los puentes de Madison, en 1995, junto a Clint Eastwood, donde se contaba el caso de una singular pareja apasionada, ella con el marido ocasionalmente ausente fuera de casa, y él un singular fotógrafo de la revista National Geographic, que exigió a ambos protagonista rodar secuencias de alto voltaje sentimental. Los rumores se referían a que prolongaron esas amorosas escenas fuera de las cámaras. Es probable, pero con ciertas razonables dudas sabiendo el sentido de fidelidad de Meryl Streep; acaso sólo fuera, como apuntamos, el ardid de una mera campaña publicitaria. Por cierto: muchos enamorados acuden desde entonces a casarse en el puente de ese lugar, situado en el pueblo de Winterset, estado de Iowa, exactamente donde se rodó la emotiva cinta.

Lo cierto es que no se conocen apenas amores en la vida de la extraordinaria y rubia actriz, salvo el que mantuvo durante tres años con uno de los feos más conocidos del cine americano, John Cazale, que solía interpretar a los villanos de turno; relación que acabaría al fallecer el actor en 1978. Precisamente el mismo año en el que Meryl conoció al escultor Don Gummer, con quien contrajo matrimonio en seguida. Cuatro hijos son el fruto de la dichosa pareja: Henry Wolfe, hoy músico de profesión, Mamie y Gracie, que han seguido la misma profesión que la madre, y la menor, Louisa.

Meryl Streep tuvo en su carrera que imponer su talento y significarse, como activa feminista en defensa de los derechos de toda mujer, en la lucha por equiparar su sueldo con el de sus compañeros varones; por supuesto no sólo a título personal. Pero su lucha fue difícil en el cerrado mundo de las productoras cinematográficas. Transcurría el año 1989, como relataba Juan Pando en su libro Hollywood al desnudo, cuando ella manifestó a los periodistas que era totalmente injusto que Jack Nicholson se embolsara once millones de dólares por encabezar el reparto de Batman, en tanto el sueldo de ella y de otras colegas era bastante inferior. "Si yo reclamara esa cantidad se reirían en mi cara", protestó. Lo que aprovechó alguien de su estudio de rodaje para insertar un anuncio a toda página con un cupón, solicitando que cada lector lo acompañara con una donación de setenta y dos centavos a la cuenta bancaria de la protestona actriz. Su proclama sirvió, al menos, para que Barbra Streisand ingresara seis millones de dólares por su papel en El príncipe de las mareas, convirtiéndose así en la estrella mejor pagada en el cine. Con los años, Meryl Streep alcanzó mejor cotización por sus excelentes trabajos.

Admiración es lo que recibe Meryl Streep por su conducta en la vida y en el trabajo. Y mucho respeto. Desde que se ha mostrado solidaria siempre con sus compañeras, las mujeres en general, colaborando en actividades benéficas y aportando su propio dinero cuando era necesario. Hace ya unos meses que fue de las primeras en manifestar su desprecio hacia el despreciable productor Harvey Weinstein, lo que originó una inmediata reacción entre sus colegas, acusando al orondo y despreciable sujeto de abusar sexualmente de algunas de sus actrices. ¡Lo que se ha escrito y dicho hasta ahora contra ese individuo! Menos mal que la justicia norteamericana ha actuado con rapidez imponiéndole una abultada multa tras pasar unas horas en comisaría. Si lo juzgan, desde luego no tardarán tanto como si el caso hubiera sucedido entre nosotros. Y Meryl Streep ha salido airosa una vez que se han ido apagando los ecos del vidrioso asunto.

Meryl Streep en los Globos de Oro | Cordon Press

En cuanto a sus últimas interpretaciones se encuentran las de Mamma mía! Una y otra vez, cuyo estreno en España está previsto para el 20 de junio; Mary Poppins Returns y The Post, filme este último que rodó a las órdenes de Steven Spielberg acerca de "los papeles del Pentágono". Meryl incorporó el personaje de Kay Graham, valiente directiva del periódico que destapó la política del Presidente Johnson en la guerra de Vietnam, que acabaría perdiendo el ejército de los Estados Unidos, con un balance mortal de miles y miles de soldados, tragedia que hubiera podido evitarse, como se especulaba en esos informes que vieron la luz pública. Amén de esos filmes, Meryl Streep, sin perder comba tampoco en las series televisivas, aparece en la segunda temporada de Big Little Lies, de la productora HBO.

Cualquier película con "Meryl Streep dentro", parafraseando a un desaparecido cronista, Jorge Fiestas, de "Fotogramas", me seguirá conquistando. Las sesenta y nueve velitas que apagará en su cumpleaños no son un lastre para su extraordinaria personalidad.