Un testimonio revela lo que el maestro Joao ha tratado de ocultar

El maestro Joao confesó esta semana en la revista Lecturas que a su madre le habían robado un bebé recién nacido. Un relato estremecedor que ahora ha sido puesto en duda por una prima del vidente. "A mi tía no le robaron el bebe, el bebé nació muerto",explicó Eva en su llamada telefónica a Sálvame, añadiendo: "Me da vergüenza verle mintiendo...".

Y es que parece que esa no es la única mentira del astrólogo, según su prima, su relación con 'el niño', es una farsa y detrás se escondería una historia desconocida hasta ahora: "Luismi es sobrino de un novio que tuvo Joao. Es todo teatro, mi tía también es una mentirosa y ellos no pasan necesidades", desveló la entrevistada.

"Yo es que no me lo creo en nada. Sus lloros no son lloros, es puro teatro. Además, mi primo no tiene poderes desde los cinco años, ¡todo es mentira!, ¡pero mentira, mentira, nunca ha tenido poderes ni nada!", añadió Eva enfadada: "Es una persona que trata muy mal a su hermana y a su madre, es una persona mala y es una persona falsa". Concluyó sus duras acusaciones afirmando que Joao "tiene muchas ganas de televisión y lo que quería era meter cabeza ahí, aunque sea a base de mentiras". "Me da mucha vergüenza verle en televisión y engañando a la gente como lo está haciendo".

Parece que el maestro Joao que todos hemos conocido en Supervivientes no es el que su prima conoce. Veremos como se defiende el vidente -que este sábado acudirá al Deluxe- de todas estas acusaciones tan graves contra su supuesto don y contra su persona.