La diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada y el empresario Luis Miguel Rodríguez se han vuelto inseparables, y juntos acuden sin esconderse y hablando a todos los medios con total naturalidad.

Hace unos días fueron a una cena organizada por la revista Harper’s Bazaar. Luis Miguel siempre prefiere mantenerse en un segundo plano, mientras que Agatha no tiene ningún problema en pararse siempre y hacer algún comentario cuando se le pregunta.

"Este verano me iré como los anteriores a Mallorca. Espero que Luis Miguel también venga, porque no está acostumbrado a veranear. No le gusta mucho viajar, siempre está trabajando que es lo único que hace. Espero convencerle, yo le digo que hubiera sido mucho mejor habernos conocido en septiembre. Todo ha sido muy inesperado, pero bien". comentó con sentido del humor.

No pueden ocultar que los dos están encantados. Ágatha está cada día mas ilusionada, no lo oculta, y a Luis Miguel que es mucho más reservado, le ocurre lo mismo. Desde que se divorció Ágatha siempre dijo que no quería estar sola y que esperaba encontrar a un hombre que le llenase la vida. De momento, parece que lo ha encontrado.

Por su parte, su ex marido el periodista Pedro J. Ramírez, asistió junto a su mujer la abogada Cruz Sánchez de Lara al estreno de la opera Luccia di Lammermoor al teatro Real de Madrid." Este verano haremos varios viajes, uno de ellos a Salzburgo a disfrutar de alguna opera". El matrimonio coincidió con Tristán, el hijo de Pedro y Agatha, que muy discreto y sin entrar en detalles comentó que la relación con su padre estaba bien.