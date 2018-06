Aunque el éxito de los nuevos concursantes de Operación Triunfo 2017 es innegable, muchos de ellos no hacen sombra a la cantante más benjamina de la primera edición, Natalia Rodríguez, que lleva ya 17 años en la industria musical y por eso mismo ha acudido este domingo a Viva la vida: para hacer un repaso de su carrera y promocionar su single recién estrenado.

Durante la entrevista, Natalia se ha sincerado sobre su pasado como nunca antes había hecho, reconociendo cuál fue uno de los momentos más críticos de su carrera profesional. Y es que, tras el rotundo éxito que vivieron los 16 triunfitos en 2001, Natalia no supo qué rumbo poner a su vida: "Finalicé mi contrato discográfico y dije '¿Qué hago con mi vida?' O sea, me vi en un precipicio con mi vida, en el borde y dije: '¿Qué hago? ¿Lo dejo o sigo?'. Y me dije: 'Por mis... que sigo'".

Natalia creó su propio sello discográfico y aunque valiente, esta decisión fue una de las más duras que tuvo que tomar ya que -como le explicó a Toñi Moreno- fue como empezar de cero: "Todo lo hago yo y pongo el dinero yo". Natalia no pudo contener las lágrimas al recordar cuánto se ha esforzado durante toda su vida para remontar su carrera sin ayuda de nadie. Toñi Moreno se emocionó al escuchar la historia de superación de Natalia y le dedicó unas preciosas palabras de ánimo: "No es fácil pero lo estas consiguiendo. Estamos aquí las dos hablando de tu carrera y estás demostrando que eres muy valiente".

Pero además de hablar de su evolución y éxito en la industria musical, Natalia ha querido hacer énfasis en otro tema que últimamente le está haciendo daño: la maternidad. La cantante le dijo a este respecto a Toñi Moreno: "Estoy harta de que hablen del tema, no me siento preparada para tener un hijo ahora mismo" y es que aunque la triunfita lleva ya diez años con su pareja asegura que están muy felices sin hijos.