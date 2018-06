Pepe Navarro vuelve a los juzgados, esta vez por su ex Lorena Aznar

2018-06-25

Pepe Navarro | EP Pepe Navarro ha comenzado el lunes acudiendo a los Juzgados de Familia de Madrid, donde se ha reencontrado con su mujer Lorena Aznar con el fin de firmar su divorcio. El presentador ha entrado sin hacer declaraciones e intentado esquivar a la prensa, pero realmente quien lo ha conseguido con éxito ha sido la profesora, de la que no hay imágenes entrando en las instalaciones. La noticia de la ruptura se hacía pública hace tres meses siendo una absoluta sorpresa. Ahora parece que el divorció no será fácil y se enfrentarán en una guerra judicial. El motivo de discordia entre ambos y el tema que podrían haber tratado en el juzgado es el piso que el presentador posee en el paseo de la Castellana de Madrid y que era el domicilio familiar. Lorena defiende que Navarro la ha desalojado del domicilio mientras Pepe asegura que está obligado a venderlo para resolver su deuda pendiente con el banco. En el primer encuentro en el juzgado, el juez dio la razón al presentador, dándole así permiso para poner el piso a la venta, teniendo que negociar con Lorena las condiciones de la nueva vivienda a la que se mudará con sus hijos. Pero todo apunta a que la expareja no consiguió ponerse de acuerdo y seguirá resolviendo sus diferencias delante de un juez. Compartir

