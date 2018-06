Becky G denuncia la censura que sufrió en 'Operación Triunfo'

La estrella internacional Becky G fue la invitada de este lunes en El Hormiguero de Antena 3. La cantante mexicana de éxitos como "Sin pijama" o "Mayores" visitó el plató de Pablo Motos donde recordó su controvertido paso por Operación Triunfo 2017 donde fue obligada a cambiar la letra de una de sus canciones por considerarla demasiado atrevida para el horario de emisión.

"Creo que poco a poco estamos cambiando las cosas en la música latina. Pero todavía tenemos mucho machismo que eliminar, porque vivimos en 2018, no en tiempos antiguos", confesó la invitada antes de recordar su paso por el talent show de TVE. "Nos citaron con el equipo del programa porque tenían un problema con la letra y había que cambiarla", narró.

Tras la actuación, las redes se hicieron eco del cambio de letra en la parte que canta: "A mí me gustan más grandes, que no me quepan en la boca, los besos que quiera darme", por "que con un beso en la boca, me haga volar en el aire". Según desveló, para ser "respetuosa con España".

"La canción ya era número uno. Mis fans y la gente se dieron cuenta y convirtieron el tema en Trending Topic, sin tener que comentar yo nada. Yo hablo de los besos, lo que los demás están pensando no es mi problema", sentenció, mientras Pablo Motos apoyaba sus palabras. "Esto evidencia la doble moral que hay en la música, porque a Maluma no le obligarían a cambiar sus letras, por ejemplo. Vivimos en una cultura machista", concluyó la mexicana.