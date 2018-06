Jorge Javier Vázquez está furioso con el ganador de Eurovisión del año 2017, Salvador Sobral. Tras recuperarse de su operación de trasplante de corazón, el cantante acaba de iniciar una gira en España que se estrena este mismo miércoles en el Festival de Verano del Teatro Cervantes de Málaga.

"Se ha paseado por las teles haciendo honor a su apellido. Incluso cargó en El Hormiguero contra Sálvame y Belén Esteban, algo que me parece el colmo de la mala educación", dice Jorge Javier, citando de entrada la razón de su descontento.

Sobral con Pablo Motos | Atresmedia

"Jamás se me ocurriría plantarme en Portugal y cuestionar la televisión que allí se hace. Por pudor, porque soy educado y porque quién soy yo para hacerlo", asegura, desencantado con el cantante.

Jorge Javier, sin embargo, no se calla nada: "Sobral habla y pareciera que se tuviese que detener el mundo. Pues chaval, que tampoco es para tanto. Que has ganado Eurovisión, no has creado el Grindr", ironiza el presentador, citando una aplicación para ligues.