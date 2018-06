Kiko Rivera se atreve con un reto del que nadie le creía capaz

Aunque hace unas semanas Kiko Rivera anunció que se retiraba de la vida pública durante un tiempo debido a que sufría una depresión, lo cierto es que no hemos dejado de tener noticias suyas. Debido al problema, el hijo de Isabel Pantoja canceló su gira de actuaciones y se mantuvo al margen de las revistas.

No obstante, durante estas semanas estamos viendo su participación en el concurso Ven a cenar conmigo: Gourmet edition, que se grabó días antes de su retirada. Además, esta semana hemos conocido la intención de Kiko de convertirse en escritor. Al parecer le habrían ofrecido hace tiempo escribir un libro, aunque empezaría escribiendo en un blog online y luego pasaría al formato en físico. Todo lo que no sabemos de Kiko Rivera, sus inquietudes y cómo se plantea su futuro podrían tener cabida en ese libro.

No son los únicos cambios que se esperan en la vida del Dj. También habría renovado el equipo de su sello discográfico Six Music Record, aunque seguirá confiando en Francisco Sánchez, el que fuera su mánager. La discográfica seguirá respaldando a los nuevos talentos, aquellos que no recibían apoyos suficientes.