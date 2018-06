La obsesión de 'Sálvame' por el lesbianismo de Bárbara Rey y Sofía Cristo

Bárbara Rey y su hija Sofía Cristo aparecen en la revista de temática homosexual Shangay para hablar de su vida juntas, de su relación, y de cómo los rumores, o salir o no del armario, han afectado sus vidas. "Dominamos muy bien el rollo bollo", dice Bárbara Rey, bromeando.

Lo cierto es que Sofía Cristo sí ha declarado públicamente su homosexualidad. No así su madre, que "nunca ha sido lesbiana" y a quien "gustan los hombres". La razón por la que pese a ello se ha dicho que Bárbara Rey es lesbiana es, según ella misma, "por lo de Chelo [García Cortés], una cosa de tontos que pasó que un día me gustaría explicar con detalle. Porque, claro, allí no me dejan [en Sálvame] porque tienen que darle la razón al que está allí todos los días".

Bárbara, sin embargo, reconoce que "desde muy jovencita siempre se me achacó que yo podía ser lesbiana. He sido siempre muy alta, muy estrechita de caderas, de poco pecho, voz muy grave, mi pelito siempre corto… Y esa ambigüedad física con esa voz hizo que lo pensaran. Y empecé a tener un gran tirón con el mundo gay".

No obstante, también lanza un recado a los hombres, que dice que le "encantan", que explica la razón de su soltería. "Son a veces muy simples y buscan mujeres que no les calienten la cabeza. Yo no soy una mujer complicada: soy una mujer que me enfrento a la vida, a mi trabajo, y que quiero tener mi criterio. Y para eso tienes que tener a un tonto al lado, como tengas a un listo, no te quiere. Y yo, para tener a un tonto al lado… prefiero estar sola". No obstante, muchas de sus amistades pertenecen al mundo gay, razón por la cual Bárbara especula con que "creo que he sido siempre un poco marica".

A Sofía Cristo, por su parte, sí que le gustan las mujeres, sobre todo ahora. Aunque no se cierra a los hombres, con quienes ha estado en el pasado. "Eso fue con 17 años, cuando conocí a la primera chica de la que me enamoré muchísimo. Fue un gran amor en mi vida. Y la verdad es que sentí cosas muy fuertes. Yo ya me había enamorado de algún chico, muchísimo. Pero lo que yo había sentido por una mujer era muy diferente". El gran problema es la visibilidad, y no solo eso: "También normalidad".

Sofía también agradece a su madre y Kiko Hernández que desvelaran su lesbianismo. . "Gracias a mi madre, que es una bocazas, y a Kiko Hernández… " Pero al final fue una liberación. Según Bárbara Rey, que reconoce los hechos, contárselo al colaborador de Sálvame fue elegir a la persona "menos idónea, pero si lo analizamos, pues fue la más. Porque como Kiko Hernández no se sabe estar callado…"