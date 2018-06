Raquel Mosquera habla abiertamente sobre su enfermedad

La participación de Raquel Mosquera en Supervivientes nos ha devuelto a la mujer cándida que conocimos hace años cuando Pedro Carrasco vivía. Este miércoles, la vemos en la portada de la revista Semana acompañada de su familia: sus hijos Raquel y Romeo y su pareja Isi. En las imágenes, Raquel luce espectacular tras perder 17 kilos debido a su paso por el reality de Telecinco.

En la entrevista, la peluquera repasa los altos y bajos que ha tenido en su vida: "Sufro un trastorno bipolar y lo tengo asumido. Si me tomo las pastillas todo va bien" y afirma que lo mejor que le ha pasado en su vida ha sido ser madre: "Soy cariñosa y juguetona, pero también estricta cuando es necesario, y si hay que regañar, pues se hace (…) No me planteo ser madre de nuevo; 48 años y ya tengo la parejita. Está bien así".

Además, anuncia que se casará en breve: "Isi tiene todo lo que busco, es un hombre. Es serio, formal, trabajador, guapo y cariñoso. Llevamos juntos cuatro años y cuatro meses y yo le llamo mi maridazo porque lo siento así. (...) Antes de que acabe el año queremos viajar con los niños a Nigeria para que conozcan a la familia de Isi".