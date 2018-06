Kiko Matamoros advierte a Mar Flores tras un dardo envenenado: "Cállate, no seas boba"

Nuevo enfrentamiento entre Kiko Matamoros y su exrepresentada y excuñada Mar Flores. La enemistad entre ambos existe desde hace años tras el divorcio del colaborador de Marian, madre de sus hijos y hermana de Mar, lo que supuso el fin de su relación laboral. Esta semana, con motivo de la próxima boda de Diego Matamoros y Estela Grande, se han lanzado mensajes que evidencian que su relación no ha mejorado.

Esta semana, Diego concedió una entrevista a la revista Lecturas en las que aseguró que su padre está invitado a la ceremonia, pero que dudaba de si finalmente aparecería. La empresaria y tía del novio opinó sobre las dudas de Kiko: "Un padre debería ir a la boda de su hijo", aseguró a Chance.

Durante el programa Sálvame, Kiko Matamoros confesó que no tenía clara su asistencia: "He pensado mucho si debía estar o no, y no lo sé, verdaderamente no lo tengo decidido. Es posible que fuera pero con actuaciones como ésta las cosas se ponen muy complicadas".

Además, aprovechó para contestar a la que fue su cuñada: "Por respeto al público no voy a decir lo que pienso. Eres la última persona del mundo, Mar Flores, de la que recibiría un consejo. Ahórrate los consejitos y las opiniones si no, a lo mejor, tengo que darlas yo y no te van a gustar absolutamente nada. Si ella considera que un padre tiene que estar en la boda de su hijo a lo mejor tendría que tener otras consideraciones sobre lo que tiene que hacer un hijo con un padre y me voy a callar ahí. Anda, cállate, no seas boba", concluyó.