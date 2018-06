Antonio Tejado se despide de 'Sálvame' por una información "escandalosa"

Antonio Tejado es la nueva víctima del programa Sálvame. El colaborador llevaba unos días complicados ante la posibilidad de que salieran a la luz unas informaciones que podrían dejarle en muy mal lugar. Durante varias semanas, estas revelaciones han ido llegando a la redacción del programa asegurando que se trata de algo que podría acabar con su imagen pública, pese a no ser algo ni inmoral ni ilegal. El ex de Chayo Mohedano aseguró que no tenía nada de lo que esconderse y pedía pruebas a sus compañeros.

Belén Esteban y Kiko Hernández fueron los primeros que pudieron ver las pruebas y parece que todo ocurrió en un acto en Barcelona. Tras conocer la existencia de testimonios que habrían presenciado lo ocurrido, el colaborador decidió abandonar el programa. "Le preocupa la repercusión", afirmó Kiko Hernández. "Su decisión es dejar el programa". "Es lo peor que puede hacer. Hay momentos en los que hay que dar la cara", opinó Jorge Javier.

Por su parte, José Antonio León, aseguró que Tejado va a "empezar a poner demandas a todo el mundo. Además, acudió ayer a un médico especialista porque no está procesando bien todo esto. Y eso que todavía no habían trascendido más detalles sobre su pasado".

Laura Lago, otra reportera de la cadena, contó en directo que fueron dos noches en las que Tejado habría compartido noches de fiesta con el paparazzi Jordi Martín: "Llega un viernes con la idea de estar cuatro días. Decide quedarse en casa de Jordi y es la noche del sábado y del domingo donde, supuestamente, ocurren todos estos hechos. El domingo por la madrugada, la pareja de Antonio se pone en contacto con él. Éste abandona el local llorando, va corriendo al aeropuerto y coge el primer vuelo".

Este jueves, el colaborador entró en Sálvame para desmentir la información: "No tenía pensado entrar y no creo que vuelva a hacerlo. Yo en Barcelona hice lo que me dio la gana. Reto públicamente a que cualquiera visualice las pruebas de modo privado y diga lo que ha visto. Yo me retiro, cuelgo la maleta. Esto es insoportable.A mí me está dañando porque veo a los míos sufrir". El colaborador aprovechó para desmentir las informaciones que se habían publicado acerca del escándalo. "A mí no me compensa. Yo quiero ser feliz. Tengo una familia maravillosa, tengo mi vida sin ningún problema, no hay nada oscuro. Esto se ha acabado. Mañana voy a poner una demanda contra todo".