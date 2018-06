Mila Ximénez no sale de un problema y ya está metida en otro. La colaboradora de Sálvame es, eso sí, verdaderamente incombustible.

Su amiga íntima, Mónica Gil Manzano, ha sido arrestada por presunta estafa continuada en el mercado inmobiliario. Su método era ofrecer a personajes conocidos (entre ellos su buena amiga Mila) la compra de pisos de lujo en la capital o en la costa mediterránea, en ocasiones con sustanciosas rebajas de más de la mitad de su precio.

La realidad, sin embargo, era bien distinta, ya que se trataba de pisos embargados (y, por tanto, propiedad del banco) que no podían ver físicamente y, en ocasiones, ni siquiera a través de fotografías. Cuando el cliente potencial realizaba el pago de un adelanto, la presunta estafadora se quedaba el dinero pero no les daba el piso, que ni siquiera era de su propiedad.

Todo saltó por los aires cuando Mónica intentó vender un piso a la colaboradora, justo antes de un viaje a Israel. "Me pidió todos mis ahorros y perdonarle el dinero que me debía para un piso que no podía ver, pero yo soy precavida y no lo hice". Mila procedió entonces a denunciarlo.

Naturalmente, Mila no se ha cortado un pelo a la hora de hablar con su amiga, aunque sea a través de las cámaras. "No entiendo cómo has podido dormir tranquila sabiendo que has estafado a gente y les has quitado sus ahorros". Y más: "Te vas a comer mucha cárcel, tienes el perfil de una psicópata".

Lo ha hecho, sin embargo, con lágrimas en los ojos, dado que Mónica había sido su amiga durante 12 años. "Estoy temblando porque no sé quién es, no tengo ni idea de quién es ese monstruo", ha contado sobre la mujer, que también intentó estafar a Kiko Hernández y Jorge Javier Vázquez.