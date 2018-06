Desvelado el misterio sobre el embarazo de María Jesús Ruiz

María Jesús Ruiz fue una de las invitadas de la VI edición de los premios Lifestyle de la mano de La Razón. La concursante de Supervivientes acudió a esta gala junto con su gran talismán, Julio Ruz. Feliz y pletórica, contó como están yendo los detalles de su futura boda.

Pese a las críticas que ha tenido que soportar la ex miss después de su vuelta de Cayo Cochinos debido a las supuestas infidelidades de Julio, la pareja se mostró muy unida. La modelo tiene muy claro los sentimientos por su prometido: "Con Julio muy bien. Es un amor. Es maravilloso". Parece que Julio también es aceptado por la madre de María Jesús, tal y como explicó la modelo: "Mi madre muy bien con él. Pero la mujer sufre porque soy su hija. Se dicen muchas cosas pero ella ya está curada de espanto. También de mi se han dicho barbaridades. Vamos a ser justos".

Uno de los momentos más emotivos de María Jesús fue el reencuentro con sus pequeñas en su casa de Andújar donde pudo abrazarlas después de tantos meses. La concursante recordó este instante como muy emotivo: "Creo que el reencuentro con las niñas fue lo más maravilloso que me pasó. Sinceramente era lo que estaba deseando desde hacía cuatro meses cuando me fui".

La modelo aprovechó para desmentir el hipotético embarazo: "La llegada de una vida siempre es motivo de alegría y sinceramente si hubiese estado embarazada lo hubiese dicho. Pero no. Desafortunadamente no".

Y no es que María Jesús no tenga ganas de ampliar la familia, si no que actualmente se encuentra con los preparativos de su boda y reconoció que va un poco justa de tiempo. Si la fecha no cambia, el enlace será en septiembre en Ándujar, tal y como explicó la ex miss: "No quiero playa ni arena. Quiero tener los pies limpios. Que me perdone Ibiza pero será en Andújar".

Está claro que uno de los invitados de la boda será el maestro Joao, quien fue uno de los compañeros más cercanos de ella en la isla. La modelo le apoya y aseguró que los medios de comunicación deberían ser más justos con él: " Joao es fantástico , no puede ser mejor persona. Es un ángel. La prensa debe ser un poquito más justa. Pobrecito. Joao nos apoya a todos y además siempre tiene buenas palabras para aquel que lo necesita. Yo no se lo que habrá hecho antes o lo que habrá hecho después pero a mi me ha ayudado y apoyado siempre".

Sobre Sofía Suescun también habló: "Con Sofía cada una tiene su vida y ya está". Después de la ruptura de la joven con Alejandro Albalá, María Jesús dijo que no tenía ni idea de que hubiesen terminado la relación pero sí que les veía futuro: "Sí que apostaba por la pareja".