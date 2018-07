María Jesús Ruiz todavía no tiene muy claro si le dará tiempo para preparar su boda para el próximo mes de septiembre. Lo que si tiene muy claro es que serán tres los trajes que lucirá ese día, ninguno con velo, pero con tres cambios. No sabe o, mejor, no dice sí habrá o no exclusiva, aunque todo apunta que lo habrá.

En torno al rumor de su posible embarazo, comentó que no es así. "Lo que ocurre, es que después de haber estado en la isla y de todo lo que conlleva, hay desarreglos. No soy la única que me he quedado sin el periodo desde marzo. Cuando vuelves a comer, las digestiones son muy pesadas, te duele la barriga, los ovarios, y también se junta el tema hormonal. Me hubiera gustado, pero no estoy embarazada. Tener un bebé siempre es una alegría, todo se andará con el tiempo".

Cuando acudió a los premios de la revista Lifestyle, María Jesús no pudo negar que la relación con Julio Ruz no puede ser mejor, y que los dos están encantados con su próxima boda. La murciana hizo bromas con las hamburguesas. "Me he comido de todo, ya he recuperado mi peso, estoy igual que cuando me tiré del helicóptero y me he comido varias hamburguesas con queso y con todo lo que haga falta", dijo entre risas.

La que fuera Miss España está muy guapa y, con un gran sentido del humor, comentó que pasaba de todos por rumores que se habían dijo a cerca de su novio y de ella también. Que están muy felices, y que eso es lo importante.