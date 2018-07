La frase con la que Paula Echevarría ha ofendido profundamente a Joaquín Cortés

Lo que pretendía ser un halago acabó convirtiéndose en una falta de respeto. Cada vez es más frecuente que famosos, deportistas, y demás personalidades con acceso a todas las casas de España a través de una pantalla de televisión sufran, sin llegar a comprender muy bien por qué, la crítica arrolladora y el descrédito de diferentes sectores sensibles de sociedad. La última en caer en la trampa de sus propias palabras ha sido Paula Echevarría, durante un acto promocional compartido con Dulceida, después de haber querido destacar por su modestia y de dedicarle los mejores elogios a la conocida 'instagramer'.

"Ya quisiera yo hacerme las fotos que se hace Dulceida, sus vídeos maravillosos y las producciones que lleva con ella", comenzó, encantadora, Echevarría, y prosiguió por esa línea sin llegar a sospechar la que se le venía encima. "Es como comparar a dios con un gitano", concluyó, y no se dio cuenta del daño que acababa de provocar con esa frase hecha. La respuesta no tardó en llegar. Joaquín Cortés, visiblemente molesto, escribió en cuenta de Twitter: "Y esto no se arregla con un ‘lo siento’. De verdad qué mal gusto, qué poca categoría y qué poca vergüenza. ‘Es como comparar a Dios con un gitano’. Con personas como tú se ve la cultura en este país. #PaulaEchevarríaVergüenza", erigiéndose como la voz de todo el sector gitano que parece ya harto del desprecio que tradicionalmente ha recibido.

La cosa no se quedó ahí. Cortés también cargó contra Echevarría en Instagram Stories. "Ahí se ve el nivel cultural de las personas, la educación, la falta de respeto y, sobre todo, de humanidad. Llevábamos años luchando por promover la igualdad y llegas tú y menosprecias una etnia que ni conoces". Y, todavía más indignado: "Pocas veces me he sentido más avergonzado de una persona como de ti ahora... Lo que has dicho y cómo lo has dicho, el daño que tus palabras causan a muchísimos niños y niñas que te siguen y a otras muchas personas no hay derecho. Y no se arregla con un 'lo siento'".