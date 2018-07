La traición de la "manipuladora" Chabelita a Dulce

Durante el polideluxe del sábado de Dulce Delapiedra, Chelo García Cortés desveló que la hija de la Pantoja habría pedido a su madre que fuese la madrina del bautizo de su hijo, algo que la niñera no se tomó demasiado bien porque "su niña" le ha dicho en todo momento que sería ella. Tal y como desveló Daniel Carande en Es la Mañana de Federico, Chabelita habría pedido a la cuidadora de su hijo que ella fuese la madrina. Sin embargo, parece que no fue la primera opción de la joven".

Durante una de las publicidades del Deluxe, hubo una gran discusión entre ambas después de que Chelo llamase "manipuladora" a Chabelita. "No creo que para dar esa información tengas que llamar manipuladora a mi niña. No es necesario. Chelo está muy subida y me ha molestado porque tenía muy buena relación con ella", dijo Dulce.

Además, la niñera aseguró que Chelo habría querido "ligar" con Isabel Pantoja. La colaboradora de Sálvame desmintió a la niñera: "En un viaje que realizo a Rusia con mi pareja, hay una noche en la que estamos las tres juntas y delante de mi pareja le dije: 'Quiero que sepas que a mí nunca me has puesto, estoy enamorada de mi pareja'. Y si no fue así, textual, que me muera ahora mismo. Dulce es una mentirosa patológica".

A pesar de las explicaciones, la niñera insistió: "¿Te refresco la memoria? Llega Kiko de Supervivientes. Arreglan a Isabel en su casa de la Moraleja, en la puerta le espera una limusina. Subiste al dormitorio y allí le dijiste: '¡Cómo me pones!' Yo me interpuse entre ellas dos, porque Isabel se quedó a cuadros. Isabel la ignoró y bajó porque la limusina la estaba esperando".