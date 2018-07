Nuevo giro en el culebrón de Sofía Suescun y Alejandro Albalá: "Podrían ser papás"

Sofía Suescun concedió este viernes una entrevista en Sábado Deluxe y fuimos testigos de una revelación por parte de Rafa Mora que podría dar un giro a la no-relación que mantiene con Alejandro Albalá. ¿Van a ser padres? Según el colaborador, el ex de Chabelita "piensa que Sofía y él podrían ser papás".

"Es verdad que utilizo un método anticonceptivo, como muchas niñas de mi edad. Pero es verdad que cuando voy a Supervivientes dejo de tomarlo. También es verdad que allí, por la falta de comida, se me corta la regla y a día de hoy sigo sin tenerla. Y hasta que no me baje no puedo volver a usar anticonceptivos", explicó Sofía.

A día de hoy no ha recuperado el período (algo habitual en las participantes de Supervivientes) ni tampoco puede retomar el método que antes usaba y eso es algo que preocupa al joven, pues mantuvieron relaciones en Honduras. A las preguntas de los colaboradores sobre si habría estado con otro hombre, Sofía afirmó que solo había estado con Alejandro. Aunque confesó que no quiere ser mamá de momento, reconoció que se sentía rara: "Estoy rara, sí, me lo dice todo el mundo, no solo Alejandro".

No es lo único que desveló Rafa. También aseguró saber el motivo de una fuerte discusión entre Albalá y Sofía. Según el colaborador, Alejandro esperó a que Sofía se quedase dormida para cogerle el teléfono móvil y leer sus mensajes de Whatsapp. "Sofía se despertó y la cosa acabó muy mal", dijo Rafa. "Alejandro y yo estábamos muy enfadados esa noche. A pesar de estar enfadados entró en la habitación para hablar. Nos dormimos. Pero sí que es cierto que me cogió el móvil y leyó mis mensajes".