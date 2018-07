Raquel Meroño ha roto recientemente su matrimonio con Santi Carbones después de más de diez años de relación y dos hijas en común.

Raquel ha confesado que se encuentra bien tras esta ruptura: "Estoy muy bien, muy feliz con mi nueva vida y todo muy bien, la verdad. No es que sea la pose que intente aparentar, pero es la verdad. Intento explicar siempre que las cosas se pueden hacer siempre con cariño y siempre sale así...".

Ha explicado además, que sus gemelas Martina y Daniela, de 11 años, pasarán el verano con su ex y con ella: "Hay veces que están con ellos, hay veces que están conmigo y hay veces que estamos todos juntos, somos familia, es que eso es lo que hay que hacer: tener buen rollo para ti y sobre todo por respeto a los niños que los hemos traído al mundo para enseñarles el respeto y el amor. Así que hay que ponerse las pilas y enseñarles que las cosas, aunque a veces no te apetecen, hay que hacerlas. Al final cuando siembras, recoges".

Con respecto a un posible nuevo amor, Raquel lo ha negado rotundamente pero ha dicho que sí está abierta a ello: "Hombre, claro, siempre... mira se me ponen los pelos de punta aunque de momento no. Déjame sola que he salido de un matrimonio muy largo...".