Alaska aclara en esRadio su relación con 'la estafadora de los famosos'

Cada vez son más los famosos que habrían sido víctimas de Mónica Gil Manzano, la supuesta estafadora de la jet set. A tenor de la policía, la mujer vendía pisos embargados en barrios de lujo de la capital y prometía ganancias estratosféricas con fondos de inversión. Supuestamente les prometía rentabilidades del 30 % a sus potenciales clientes y los corteja a regalándoles carteras de mil euros.

Entre algunos de los famosos que podría haber caído en las redes de Mónica Gil encontramos nombres como Mila Ximénez o Kiko Matamoros. También se habló de su relación con Alaska y Mario Vaquerizo. La cantante ha confesado en la Crónica Rosa de Es la Mañana de Federico, que "es cierto que existen fotos de esta señora con ella y con Mario".

"Yo conocí a esta señora por el entorno de Miguel Ángel Arenas, Capi, el productor de Alejandro Sanz en su casa y en presentaciones". Además, contó cómo se enteró de que le estaban relacionando con ella: "El primer día que hablaron de nosotros me llamó mi madre y le dije: ‘No mamá, yo no conozco a esta señora’. Pero luego me acordé de que sí que la conocía". Ha finalizado aclarando que ella no tiene nada que ver con Mónica: "Sí la conozco, pero hasta ahí. Jamás me propuso nada, no hubo ocasión".