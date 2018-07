Alejandra Rubio ya no es gótica y causa sensación con su nuevo look

Alejandra Rubio ya no es gótica y causa sensación con su nuevo look Alejandra Rubio se olvida del look "gótico" y vuelve a su color original de cabello en verano.

Alejandra Rubio | Instagram Alejandra Rubio causa sensación desde que, en su 18 cumpleaños, fuera presentada en sociedad por su madre Terelu Campos y la totalidad del mediático clan de Telecinco. Tal fue el revuelo que la joven sufrió una pequeña crisis de ansiedad en su fiesta privada de cumpleaños celebrada en una céntrica discoteca madrileña. No obstante, Alejandra va acostumbrándose al trasiego de paparazzis en su vida, y es ella misma la que, como haría cualquier joven de su edad, va difundiendo sus desventuras en las redes sociales. Esta semana, Alejandra ha sustituido su look de pelo oscuro, un tanto gótico, por uno más propio del verano y el calor. Alejandra Rubio | Instagram En realidad, la hija de Terelu ha vuelto al que es su color original de cabello, castaño claro, solo que aclarándose las puntas en el salón de Lorena Marlote, peluquera de vips tan destacados como Victoria Beckham o la amiga personal de Alejandra, la instagramer Anita Matamoros. Compartir

